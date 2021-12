Torino, crolla la gru in un cantiere edile: le prime immagini dal luogo della tragedia (Di sabato 18 dicembre 2021) Una gru è caduta questa mattina a Torino su un palazzo di via Genova. Secondo le prime informazioni fornite dal 118, che sta operando sul posto con le forze dell'ordine, un uomo - probabilmente un operaio impegnato in lavori di ristrutturazione - è morto e un altro è rimasto ferito in modo grave. I sanitari, sempre secondo le prime informazioni, stanno valutando le condizioni di altri tre o quattro feriti. di Massimiliano Peggio Leggi su lastampa (Di sabato 18 dicembre 2021) Una gru è caduta questa mattina asu un palazzo di via Genova. Secondo leinformazioni fornite dal 118, che sta operando sul posto con le forze dell'ordine, un uomo - probabilmente un operaio impegnato in lavori di ristrutturazione - è morto e un altro è rimasto ferito in modo grave. I sanitari, sempre secondo leinformazioni, stanno valutando le condizioni di altri tre o quattro feriti. di Massimiliano Peggio

Advertising

xblunotte : #draghi Altre Morti sul Lavoro: Torino, gru crolla su un palazzo in via Genova: due morti e diversi feriti - LiveSicilia : Torino, crolla una gru su un palazzo: un morto e diversi feriti - Pura_Vida69 : RT @romatoday: Gru crolla in strada: un morto e feriti gravi - Uther_Raffaele : Gravissimo incidente sul lavoro a Torino: crolla una gru in un cantiere edile, 2 morti e 3 feriti - La Stampa - SRizzoli : @SMaurizi Notizia dell'ultima ora Crolla gru a Torino morto un operaio e ferito gravemente un altro.. -