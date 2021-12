Tim: Gubitosi esce ma partita Kkr ancora lunga (Di sabato 18 dicembre 2021) E' ancora una volta Luigi Gubitosi a fare la prima mossa che innesca il domino Tim. Il manager ha dato le dimissioni al cda, l'ultimo del 2021, una maratona di oltre 6 ore: esce dal cda e dal gruppo e ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 18 dicembre 2021) E'una volta Luigia fare la prima mossa che innesca il domino Tim. Il manager ha dato le dimissioni al cda, l'ultimo del 2021, una maratona di oltre 6 ore:dal cda e dal gruppo e ...

StefanoFassina : Per il licenziamento di Gubitosi @TIM_Official paga 6.900.000 €. Per il licenziamento di un operaio, #Gkn paga, al… - Gazzetta5G : RT @milafiordalisi: *** #Tim, fumata nera su #Kkr *** - peacedan : #tim scandalo 6,9 mln di € a #gubitosi manager #bolso e che ha aumentato il deficit di #tim E come buonauscita si è… - fonzi1975 : RT @Marco_dreams: Tim chiude il primo trim. 2021 con perdite per 216 Mil di euro, a fronte di un utile netto di 560 milioni nel medesimo pe… - avvLibutti : RT @StefanoFassina: Per il licenziamento di Gubitosi @TIM_Official paga 6.900.000 €. Per il licenziamento di un operaio, #Gkn paga, al max,… -