Spalletti: «Con i giocatori che abbiamo possiamo vincere, c'è bisogno di far parlare gli esempi»

Alla vigilia di Milan-Napoli, in programma domani alle 20:45 a San Siro, l'allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, parla in conferenza stampa. «Con quelli che ci sono possiamo vincere questa partita, andiamo a giocarla per quello che è il nostro obiettivo, cioè i tre punti». «Ai giocatori che andranno in campo cosa ho detto? Non accetto il giochino degli infortuni e di chi manca. In questi momenti c'è bisogno di far parlare gli esempi, di corse, cuore, di metterci quel coraggio che poi ti dà la possibilità di trovare delle soluzioni. abbiamo una rosa e domani abbiamo a disposizione sedici-diciassette giocatori della rosa, sono sufficienti per andare a giocare le partite con chiunque. Bisogna dire loro: non ...

