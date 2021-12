Quirinale: Fedeli (Pd), 'elezione a primo scrutinio sarebbe riscatto della politica' (Di sabato 18 dicembre 2021) Roma, 18 dic. (Adnkronos) - "Non so quale siano le intenzioni del segretario della Lega, dico però che questo utilizzo dei nomi tirati da una parte e dall'altra non mi sembra dignitoso. Poi è ovvio che al tavolo del confronto tra i partiti mi auguro che si cerchi e si trovi la maggiore condivisione possibile". Così la senatrice Pd Valeria Fedeli in un'intervista a Inews24. "In questo senso spero davvero in un riscatto della politica e che si crei la condizione per eleggere il nuovo o la nuova Presidente della Repubblica già al primo scrutinio. Questo sì che sarebbe un segno di maturità e responsabilità nei confronti del Paese”. Tra gli altri temi affrontati il rapporto tra Pd e M5S “nessuno è schiacciato verso qualcun altro, e ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 18 dicembre 2021) Roma, 18 dic. (Adnkronos) - "Non so quale siano le intenzioni del segretarioLega, dico però che questo utilizzo dei nomi tirati da una parte e dall'altra non mi sembra dignitoso. Poi è ovvio che al tavolo del confronto tra i partiti mi auguro che si cerchi e si trovi la maggiore condivisione possibile". Così la senatrice Pd Valeriain un'intervista a Inews24. "In questo senso spero davvero in une che si crei la condizione per eleggere il nuovo o la nuova PresidenteRepubblica già al. Questo sì cheun segno di maturità e responsabilità nei confronti del Paese”. Tra gli altri temi affrontati il rapporto tra Pd e M5S “nessuno è schiacciato verso qualcun altro, e ...

