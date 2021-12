Quei bambini morti nell’incendio a Foggia avrebbero potuto essere nostri figli. Ma noi abbiamo scelto l’indifferenza (Di sabato 18 dicembre 2021) Vittime della povertà estrema e dell’indifferenza. Ma peggio ancora di un dispositivo denominato “campo nomadi”, espressione architettonica di un razzismo di Stato che, malgrado tutto, sopravvive da 40 anni in Italia, la nazione denominata in Europa dal 2000 il “Paese dei campi”. Due fratellini, un maschietto di 4 anni e una femminuccia di 2, sono morti arsi vivi nell’insediamento alle porte di Stornara, comune di 6.000 anime a 30 km da Foggia, la provincia più povera d’Italia. L’incendio sarebbe stato provocato da un bidone di metallo utilizzato come braciere per combattere le rigide notti di questo inverno. Qualcosa non ha funzionato e in pochi secondi la baracca che accoglieva i due fratellini si è ridotta a un cumulo di cenere. Neanche dieci giorni fa un quindicenne rom, nella provincia di Salerno, anch’egli di nazionalità rumena, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 18 dicembre 2021) Vittime della povertà estrema e del. Ma peggio ancora di un dispositivo denominato “campo nomadi”, espressione architettonica di un razzismo di Stato che, malgrado tutto, sopravvive da 40 anni in Italia, la nazione denominata in Europa dal 2000 il “Paese dei campi”. Due fratellini, un maschietto di 4 anni e una femminuccia di 2, sonoarsi vivi nell’insediamento alle porte di Stornara, comune di 6.000 anime a 30 km da, la provincia più povera d’Italia. L’incendio sarebbe stato provocato da un bidone di metallo utilizzato come braciere per combattere le rigide notti di questo inverno. Qualcosa non ha funzionato e in pochi secondi la baracca che accoglieva i due fratellini si è ridotta a un cumulo di cenere. Neanche dieci giorni fa un quindicenne rom, nella provincia di Salerno, anch’egli di nazionalità rumena, ...

