Meteo 18 dicembre | fine settimana tra neve e freddo glaciale

Il Meteo per il 18 dicembre prevede un clima freddo e un fine settimana con neve sotto i 1000 metri Il Meteo per il 18 dicembre prevede un clima piuttosto freddo soprattutto nelle regioni meridionali. Torna anche qualche breve maltempo e neve sotto i 1000 metri. Al Centro-Nord invece grazie all'alta pressione si avranno ancora cieli sereni. POTREBBE INTERESSARTI: Trieste, operaio morto al porto: quinto decesso sul lavoro in due giorni Immagine indicativa Meteo 18 dicembre 2021 (fonte: gettyimages) Alcuni banchi di nebbia invece potranno interessare l'area della Pianura Padana soprattutto nelle prime ore del pomeriggio. Nella giornata di oggi si prevede un cielo nuvoloso ...

