Melfi, operaia investita dal pullman all'uscita dal turno di notte: è in coma Dipendente 36enne Stellantis

Una donna di 36 anni è stata investita stamattina da un autobus di linea. Accaduto nella zona industriale di Melfi dove la lavoratrice Stellantis aveva finito il turno di notte. A bordo del pullman altri lavoratori. La donna è ricoverata in coma al "San Carlo" di Potenza.

