Matteo Rivolta campione del mondo nei 100 farfalla

(Di sabato 18 dicembre 2021) Uno strepitosoè il nuovodelnei 100. Il 30enne di Milano - tesserato per Fiamme Oro e CC Aniene e allenato da Marco Pedoja e viceeuropeo nei 50 - vola in 48"87 (22"40); con lui sul podio, per un parterre de roi, il sudafricano Chad Le Clos argento in 49"04 e il funamobolo russo Andrei Minakov bronzo in 49"21.Un successo che finalmente scioglie il primatista italiano (48"87) in genere restio a far trasparire emozioni: "Nella mia carriera ci sono stati momenti alti e bassi e forse quest'ultimi hanno avuto più la scia lunga. Si tratta di una vittoria carica di tanti significati e che mi ripaga dei sacrifici fatti e delle decisioni prese, soprattutto in quest' ultimo periodo - sottolinea, prossimo alla laurea ...