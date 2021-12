LIVE Sci di fondo, Sprint Dresda 2021 in DIRETTA: avanza Laurent, eliminate Monsorno e Brocard; al via gli uomini (Di sabato 18 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.00 PARTITE LE QUALIFICAZIONI MASCHILI! 09.58 La sua sarà la seconda batteria, il via è previsto alle 11:35. 09.57 Batteria insidiosa per Greta Laurent: se la vedrà con Julia Kern, Maja Dahlqvist, Julie Myhre, Alexandra Danner e Lea Fischer. 09.55 Nell’attesa, vediamo l’ordine di partenza degli azzurri impegnati nelle qualifiche: Pellegrino 23esimo, Hellweger 32esimo, De Fabiani 37esimo e Mocellini 61esimo. 09.52 Si stanno delineando le batterie femminili per la fase finale, vedremo chi affronterà Greta Laurent. 09.50 Tra 10 minuti, circa, è previsto l’inizio delle qualifiche maschili. 09.47 avanza invece Greta Laurent con il quattordicesimo tempo. 09.45 Nicole Monsorno chiude 35esima, a +0.70 dal tempo registrato dalla russa ... Leggi su oasport (Di sabato 18 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.00 PARTITE LE QUALIFICAZIONI MASCHILI! 09.58 La sua sarà la seconda batteria, il via è previsto alle 11:35. 09.57 Batteria insidiosa per Greta: se la vedrà con Julia Kern, Maja Dahlqvist, Julie Myhre, Alexandra Danner e Lea Fischer. 09.55 Nell’attesa, vediamo l’ordine di partenza degli azzurri impegnati nelle qualifiche: Pellegrino 23esimo, Hellweger 32esimo, De Fabiani 37esimo e Mocellini 61esimo. 09.52 Si stanno delineando le batterie femminili per la fase finale, vedremo chi affronterà Greta. 09.50 Tra 10 minuti, circa, è previsto l’inizio delle qualifiche maschili. 09.47invece Gretacon il quattordicesimo tempo. 09.45 Nicolechiude 35esima, a +0.70 dal tempo registrato dalla russa ...

