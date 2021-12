LIVE Sci alpino, Discesa Val d’Isere in DIRETTA: Sofia Goggia in testa davanti a Johnson e Puchner (Di sabato 18 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA Discesa DELLA VAL GARDENA DALLE 11.45 PETTORALI DI PARTENZA DELLA Discesa DI OGGI 11.32 Fuori l’americana Cashman. Ormai, francamente, appare più che improbabile che qualcuna possa battere Sofia Goggia. 11.30 Abbraccio toccante all’arrivo tra le sorelle Nadia e Nicol Delago. Si riparte con l’americana Cashman. 11.29 Gara interrotta dopo la caduta di Nicol Delago, che arriva al traguardo sui propri sci. 11.28 Sofia Goggia, al momento, è prima in classifica generale 535 punti, +10 su Mikaela Shiffrin. L’americana, che inizialmente avrebbe dovuto saltare la tappa di Val d’Isere, ci ha ripensato: domani sarà in gara in superG. Evidentemente ... Leggi su oasport (Di sabato 18 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADELLA VAL GARDENA DALLE 11.45 PETTORALI DI PARTENZA DELLADI OGGI 11.32 Fuori l’americana Cashman. Ormai, francamente, appare più che improbabile che qualcuna possa battere. 11.30 Abbraccio toccante all’arrivo tra le sorelle Nadia e Nicol Delago. Si riparte con l’americana Cashman. 11.29 Gara interrotta dopo la caduta di Nicol Delago, che arriva al traguardo sui propri sci. 11.28, al momento, è prima in classifica generale 535 punti, +10 su Mikaela Shiffrin. L’americana, che inizialmente avrebbe dovuto saltare la tappa di Val, ci ha ripensato: domani sarà in gara in superG. Evidentemente ...

Advertising

Matt_Orlandi : DIRETTA LIVE Discesa libera #ValGardena 2021, sci alpino maschile @_SuperNews_ #FISAlpine - Matt_Orlandi : DIRETTA LIVE Discesa libera #ValdIsere 2021, sci alpino femminile @_SuperNews_ #FISAlpine - zazoomblog : LIVE – Sci alpino discesa libera femminile Val d’Isere 2021: aggiornamenti in DIRETTA - #alpino #discesa #libera… - zazoomblog : LIVE Sci di fondo Sprint Dresda 2021 in DIRETTA: Federico Pellegrino per svoltare. Si parte alle 9.00 - #fondo… - zazoomblog : LIVE – Sci alpino discesa libera maschile Val Gardena 2021: aggiornamenti in DIRETTA - #alpino #discesa #libera… -