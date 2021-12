Le recensioni ai libri di Xi? Vietate. Così Bezos fa il gioco di Pechino (Di sabato 18 dicembre 2021) Com’è evidente, le recensioni negative non piacciono agli autori dei libri. C’è chi protesta con i recensori, chi si compra le stelline positive. Ma quando si tratta di piattaforme di e-commerce la questione si fa più complessa. Come rispondere alle critiche? Come evitarne di nuove che non siano a cinque stelle? Difficile. Ma non se ti chiami Xi Jinping. Reuters ha rivelato che “Amazon ha collaborato con il braccio della propaganda cinese” vietando qualsiasi valutazione e recensione sulla versione cinese della piattaforma a una collezione di discorsi e scritti del presidente cinese pubblicata dal governo di Pechino. La decisione di conformarsi all’editto “è parte di uno sforzo più profondo e decennale da parte della società per ottenere il favore di Pechino per proteggere e far crescere il suo business in uno dei più ... Leggi su formiche (Di sabato 18 dicembre 2021) Com’è evidente, lenegative non piacciono agli autori dei. C’è chi protesta con i recensori, chi si compra le stelline positive. Ma quando si tratta di piattaforme di e-commerce la questione si fa più complessa. Come rispondere alle critiche? Come evitarne di nuove che non siano a cinque stelle? Difficile. Ma non se ti chiami Xi Jinping. Reuters ha rivelato che “Amazon ha collaborato con il braccio della propaganda cinese” vietando qualsiasi valutazione e recensione sulla versione cinese della piattaforma a una collezione di discorsi e scritti del presidente cinese pubblicata dal governo di. La decisione di conformarsi all’editto “è parte di uno sforzo più profondo e decennale da parte della società per ottenere il favore diper proteggere e far crescere il suo business in uno dei più ...

