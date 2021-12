La Turchia taglia i tassi e la valuta crolla. I disastri dell’erdoganomics (Di sabato 18 dicembre 2021) La crisi valutaria in Turchia si è aggravata dopo l’ultimo taglio dei tassi di interesse che ha causato un nuovo crollo della lira dell’8 per cento, provocandone lo scambio a 17,07 per un dollaro; ciò ha innescato un intervento diretto della banca centrale nel mercato con l’acquisto di dollari nel tentativo di ridurre le perdite, in un clima di forti preoccupazioni per la spirale inflazionistica causata dalla politica non ortodossa del presidente Recep Tayyip Erdogan di tagliare i tassi di interesse per fronteggiare l’impennata dei prezzi, definiti “malsani” dal governatore della Banca centrale. La decisione di Erdogan di tagliare per la quarta volta negli ultimi quattro mesi il tasso di interesse di riferimento da 500 punti base è in linea con la sua teoria economica eterodossa ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 18 dicembre 2021) La crisiria insi è aggravata dopo l’ultimo taglio deidi interesse che ha causato un nuovo crollo della lira dell’8 per cento, provocandone lo scambio a 17,07 per un dollaro; ciò ha innescato un intervento diretto della banca centrale nel mercato con l’acquisto di dollari nel tentativo di ridurre le perdite, in un clima di forti preoccupazioni per la spirale inflazionistica causata dalla politica non ortodossa del presidente Recep Tayyip Erdogan dire idi interesse per fronteggiare l’impennata dei prezzi, definiti “malsani” dal governatore della Banca centrale. La decisione di Erdogan dire per la quarta volta negli ultimi quattro mesi il tasso di interesse di riferimento da 500 punti base è in linea con la sua teoria economica eterodossa ...

