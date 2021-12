(Di sabato 18 dicembre 2021) Roma, 18 dic. (Adnkronos) - “La tragedia del drammatico incidente sul lavoro di questa mattina a Torino scuote tutti. Ora c'è spazio solo per ilalle famiglie e ai colleghi delle tre vittime. Esprimo profonda vicinanza anche ai feriti con l'augurio di pronta guarigione. L'auspicio, ovviamente, è che si verifichino al più presto le cause e le eventuali”. Lo afferma Riccardo, capogruppo della Lega alla Camera.

Advertising

TV7Benevento : Infortuni: Molinari, 'dolore e cordoglio, verificare responsabilità'... -

Ultime Notizie dalla rete : Infortuni Molinari

Il Dubbio

... oggi in completo bianco, ad aprire le marcature al 4' con, abile a sfruttare una respinta ... Il Vis Nova, privo di sei titolari, trae squalifiche, si opponeva alla forte compagine ..."Noi - spiega Alessandro, ad e direttore generale di Itas assicurazioni - abbiamo messo a ... con 2,50 si ha anche la copertura; 30 euro se si vuole l'assicurazione per tutta la ...Roma, 18 dic. “La tragedia del drammatico incidente sul lavoro di questa mattina a Torino scuote tutti. Ora c'è spazio solo per il cordoglio alle famiglie e ai ...Un tuffo nel passato. «Tanti sono i momenti che porto nel cuore. Tra questi, oltre ovviamente alla vittoria del campionato, c'è la vittoria della Coppa Italia» ...