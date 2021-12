Federico Lauri: Finale Ballando del 18 dicembre 2021 (video e gallery) (Di sabato 18 dicembre 2021) La puntata Finale di Ballando con le Stelle 2021 di stasera, 4 dicembre, in onda su Rai1, ha mostrato di nuovo la coppia formata dal parrucchiere dei vip Federico Lauri, conosciuto come Federico Fashion Style, e dal volto storico del programma Anastasia Kuzmina. La coppia ha ballato una Samba sulle note del celeberrimo brano Jingle Bells, il classico dei classici natalizi. Federico Lauri: i voti a Ballando La coppia è stata giudicata dalla giuria formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stilista Guillermo Mariotto. Stasera il meccanismo della prima manche prevedeva delle sfide. Federico ha ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 18 dicembre 2021) La puntatadicon le Stelledi stasera, 4, in onda su Rai1, ha mostrato di nuovo la coppia formata dal parrucchiere dei vip, conosciuto comeFashion Style, e dal volto storico del programma Anastasia Kuzmina. La coppia ha ballato una Samba sulle note del celeberrimo brano Jingle Bells, il classico dei classici natalizi.: i voti aLa coppia è stata giudicata dalla giuria formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stilista Guillermo Mariotto. Stasera il meccanismo della prima manche prevedeva delle sfide.ha ...

SINGULARIT4Y : RT @ninakreuz: Dopo questa edizione pazzesca per i costumi, io direi di istituire da ora in poi il premio Federico Lauri da assegnare ai me… - _fentyphonix : io dico sì all'esibizione di federico lauri all'Eurovision, letteralmente si d ve calare dal tetto come oallanda di… - GioCellRed : Federico Lauri all’ESC con Stefania Orlando alla conduzione e ci prendiamo la doppietta tutta l’Europa il mondo Mar… - stelle_cadenti_ : RT @ninakreuz: Dopo questa edizione pazzesca per i costumi, io direi di istituire da ora in poi il premio Federico Lauri da assegnare ai me… - LucaChePalle : Federico Lauri che esagera col trucco a @Ballando_Rai -