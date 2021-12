E' corsa contro Omicron, arriva la stretta di Natale (Di sabato 18 dicembre 2021) E' in Gazzetta ufficiale il Dpcm che indica le modalità per la revoca del Green pass qualora il possessore del certificato dovesse risultare positivo durante il periodo di validità del documento o in ... Leggi su ansa (Di sabato 18 dicembre 2021) E' in Gazzetta ufficiale il Dpcm che indica le modalità per la revoca del Green pass qualora il possessore del certificato dovesse risultare positivo durante il periodo di validità del documento o in ...

ignaziocorrao : Ci uniamo all’appello del Sindaco per chiedere aiuto a chiunque abbia a disposizione autobotti, pale e ruspe per ac… - umbertosecondo : RT @Agenzia_Ansa: Corsa contro Omicron, in Italia 84 casi, ieri erano 55. Arriva la stretta di Natale, il 23 cabina di regia presieduta da… - Agenzia_Ansa : Corsa contro Omicron, in Italia 84 casi, ieri erano 55. Arriva la stretta di Natale, il 23 cabina di regia presiedu… - voceditalia : La corsa contro Omicron, arriva la stretta di Natale - Lasiciliaweb : Ipotesi obbligo vaccino ad altre categorie a rischio Corsa contro Omicron: governo pensa a test nei luoghi affollat… -