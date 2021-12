Clarice serie tv su Rai 2 | trama episodi 18 dicembre 2021

(Di sabato 18 dicembre 2021)18. Stasera in tv sabato 18torna in chiaro su Rai 2 latv targata CBS con gliinediti della prima stagione. Ecco di seguitoe anticipazioni sulle puntate. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMINGstagione 1o 12 Sotto la superficie. Penultimoo della stagione. Durante la perquisizione alla Alastor Pharmaceuticals, Claric e Tripathi sequestrano il quadro di Crono. Tripathi scopre che il vero dipinto si trova sulla superficie del quadro ed è visibile soltanto con il luminol perché è dipinto con il sangue. La sua autrice, Eva Gallows, racconta alla squadra una storia di violenza ricevuta dal suo ex mecenate, Nils ...

Advertising

nicolasavoia : In prima serata, bene su #Rai2 la serata serie tv, con i doppi nuovi episodi di ??#Swat 4x13 1.026.000 4,50% 4x14… - zazoomblog : Clarice serie tv su Rai 2: trama episodi 11 dicembre 2021 - #Clarice #serie #trama #episodi - Teleblogmag : Ecco tutti gli appuntamenti televisivi della serata! #GuidaTV -

Ultime Notizie dalla rete : Clarice serie

ComingSoon.it

Quando il ragazzo resta ucciso, unadi riflessioni sulla vita e la società scaturiscono nella ... 4 22:40 -1 Rai 3 18:55 - Meteo 3 19:00 - Tg3 19:30 - Tg Regione 20:00 - Blob 20:20 - Le ...T etv), in onda alle 21.05 su Rai 2 Sapiens - Un solo pianeta (programmo divulgativo), in onda alle 21.45 su Rai 3 Uà - Uomo di varie età , lo show musicale con Claudio Baglioni , in ...SWAT stagione 4 su Rai 2 stasera sabato 18 dicembre le anticipazioni degli episodi, in streaming su RaiPlay, Clarice in seconda serata ...Anticipazioni Clarice, penultima puntata: un macabro ritrovamento incastra Nils Hagen La programmazione italiana della prima e unica stagione di Clarice ...