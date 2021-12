CHROME : ECCO COME PULIRE LA CACHE CON UN CLICK (Di sabato 18 dicembre 2021) I browser, COME ad esempio CHROME, memorizzano alcune informazioni dei siti web nella propria CACHE e nei cookie. Se svuoti la CACHE e cancelli i cookie puoi risolvere alcuni problemi, ad esempio quelli di caricamento di una pagina web o formattazione sui siti. In questo articolo vi indichiamo COME procedere manualmente e COME procedere in modo automatico con un’ottima estensione per CHROME. 1) PER PULIRE LA CACHE IN MODO MANUALE 1a) NEL COMPUTER In CHROME Apri CHROME sul computer. Fai clic su Altro in alto a destra. Fai clic su Altri strumenti Cancella dati di navigazione. Seleziona un intervallo di tempo nella parte superiore. Per eliminare tutti i dati seleziona Tutto. Seleziona le caselle ... Leggi su analisideirischinformatici (Di sabato 18 dicembre 2021) I browser,ad esempio, memorizzano alcune informazioni dei siti web nella propriae nei cookie. Se svuoti lae cancelli i cookie puoi risolvere alcuni problemi, ad esempio quelli di caricamento di una pagina web o formattazione sui siti. In questo articolo vi indichiamoprocedere manualmente eprocedere in modo automatico con un’ottima estensione per. 1) PERLAIN MODO MANUALE 1a) NEL COMPUTER InAprisul computer. Fai clic su Altro in alto a destra. Fai clic su Altri strumenti Cancella dati di navigazione. Seleziona un intervallo di tempo nella parte superiore. Per eliminare tutti i dati seleziona Tutto. Seleziona le caselle ...

Advertising

TuttoAndroid : Ecco 5 consigli per lo shopping natalizio con Google Chrome - BartoliniCom : Vuoi un computer che non rallenti nel tempo? Ok, ma perché lo vuoi anche spione? Lascia perdere ChromeOS e prova qu… - infoitscienza : Chrome: ecco l’update che porta nuove funzioni, ma sopratutto aumenta le prestazioni - infoitscienza : Google Chrome: nuova falla zero-day, ecco l'update - puntotweet : Google Chrome: nuova falla zero-day, ecco l’update -

Ultime Notizie dalla rete : CHROME ECCO Come attivare il microfono su WhatsApp Ecco tutti i dettagli. Come attivare il microfono su WhatsApp: Android Ti stai chiedendo come si ... se utilizzi Google Chrome , una volta che hai aperto la scheda di WhatsApp Web, fai clic destro sull'...

NFT News: da Elon Musk a Elvis Presley Ecco quindi che Rarible supporterà presto il mercato secondario dei Digits: i primi NFT del gioco ... una carta Lebron James Rookie del 2003 Topps Chrome (PSA 10 Gem Mint), un videogioco Pokémon ...

Google Chrome: nuova falla zero-day, ecco l'update Punto Informatico Google Chrome sconvolge: possibile addio agli ad-blocker e falla zero-day Google Chrome potrebbe presto liberarsi degli ad-blocker. Intanto è stata scoperta una falla zero-day per cui bisogna aggiornarlo subito.

Google Chrome: il prossimo aggiornamento segnerà la fine degli ad-blocker? A quanto pare, con il prossimo aggiornamento di Google Chrome, il motore di ricerca potrebbe mettere fine agli ad-blocker.

tutti i dettagli. Come attivare il microfono su WhatsApp: Android Ti stai chiedendo come si ... se utilizzi Google, una volta che hai aperto la scheda di WhatsApp Web, fai clic destro sull'...quindi che Rarible supporterà presto il mercato secondario dei Digits: i primi NFT del gioco ... una carta Lebron James Rookie del 2003 Topps(PSA 10 Gem Mint), un videogioco Pokémon ...Google Chrome potrebbe presto liberarsi degli ad-blocker. Intanto è stata scoperta una falla zero-day per cui bisogna aggiornarlo subito.A quanto pare, con il prossimo aggiornamento di Google Chrome, il motore di ricerca potrebbe mettere fine agli ad-blocker.