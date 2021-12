Ancelotti e le assenze | Rosa ampia | con il virus bisogna convivere

(Di sabato 18 dicembre 2021) Il tecnico del Real Madrid, Carlo, ha parlato in conferenza in vista della sfida contro il Cadice

Tuttosport

...00 Carloè in piena emergenza. E anche un po' preoccupato visto che il focolaio Covid che ... Saranno tante e importanti leper i Blancos nella gara contro il Cadice che potrebbe anche ...Il periodo spiega come la squadra diavrebbe annullato la sessione di allenamento ... Eventualipotrebbero impedire tutto questo. Getty Images tutte le notizie di covid real - madrid ...Real Madrid-Cadice è una gara valida per la diciottesima giornata della Liga. Qui le probabili formazioni, la diretta tv e streaming e i pronostici ...il Real Madrid ha comunicato ufficialmente la positività al coronavirus di Luka Modric - in campo per gli interi 90 minuti contro l'Atletico - e di Marcelo.