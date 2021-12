“250 cagnolini uccisi” | l’incredibile vendetta di un gruppo di scimmie

(Di sabato 18 dicembre 2021) Anche lepossono essere mosse da un desiderio diche le porta a commettere atti atroci. Come racconta il Mirror, infatti, undiha ucciso circa 250utilizzando una modalità particolarmente brutale. I primati, infatti, hanno lanciato i cuccioli da edifici e alberi. Come mai questa reazione così efferata? Sempre stando a quanto riportato dal Mirror, pare che un branco di cani abbia sbranato a morte un cucciolo di scimmia, scatenando la voglia didei primati. LEGGI ANCHE => Entra in casa e trova una scimmia armata di coltello sul tetto di casa: storia di una insolita intrusione Il massacro è avvenuto in India, precisamente nei villaggi di Majalgaon e Lavel, nello stato occidentale del Maharashtra. Infuriate per ...

