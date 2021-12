Volpe a Magalli: “Sei stato condannato e dovrai pagare” (Di venerdì 17 dicembre 2021) Duro sfogo di Adriana Volpe contro Giancarlo Magalli, condannato dal Tribunale di Milano per diffamazione aggravata nei confronti della conduttrice e opinionista del ‘Gf Vip’ in relazione ad un’intervista rilasciata dal giornalista sulla rivista ‘Chi’ nel novembre 2017. La Volpe parlando con l’Adnkronos si rivolge direttamente all’ex collega: ”Caro Magalli, i giornali leggendo il tuo post hanno subito riportato titoli come ‘Magalli deve pagare solo una multa’, ‘Sono stato multato’. No Giancarlo sei stato condannato!”, sottolinea. ”Ieri il tribunale di Milano ti ha condannato per il reato di diffamazione aggravata – prosegue la conduttrice rivolgendosi ancora a Magalli – All’uscita ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 17 dicembre 2021) Duro sfogo di Adrianacontro Giancarlodal Tribunale di Milano per diffamazione aggravata nei confronti della conduttrice e opinionista del ‘Gf Vip’ in relazione ad un’intervista rilasciata dal giornalista sulla rivista ‘Chi’ nel novembre 2017. Laparlando con l’Adnkronos si rivolge direttamente all’ex collega: ”Caro, i giornali leggendo il tuo post hanno subito riportato titoli come ‘devesolo una multa’, ‘Sonomultato’. No Giancarlo sei!”, sottolinea. ”Ieri il tribunale di Milano ti haper il reato di diffamazione aggravata – prosegue la conduttrice rivolgendosi ancora a– All’uscita ...

Agenzia_Ansa : Giancarlo Magalli condannato, dovrà risarcire Adriana Volpe. Il conduttore ritenuto responsabile di diffamazione ag… - Corriere : Giancarlo Magalli condannato per diffamazione aggravata: dovrà risarcire Adriana Volpe - SkyTG24 : Giancarlo Magalli condannato per diffamazione: dovrà risarcire Adriana Volpe - benny_bove : RT @Corriere: Giancarlo Magalli condannato per diffamazione aggravata: dovrà risarcire Adriana Volpe - fabrifour3 : RT @Adnkronos: #AdrianaVolpe all'Adnkronos: 'Soldi del risarcimento andranno ad associazione che tutela le donne vittime di violenza'. http… -