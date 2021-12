Sulle delocalizzazioni Palazzo Chigi (con Franco e Giorgetti) imbriglia Pd e M5s (Di venerdì 17 dicembre 2021) La mediazione politica è stata raggiunta giovedì sera, a Via XX Settembre. Ma più che altro s’è trattato di scendere a patti con la realtà. Perché in fondo tutti sapevano che i tonitruanti annunci di sanzioni contro le imprese pronte a delocalizzare erano velleitari. E quindi quella che Daniele Franco ha mostrato a Giancarlo Giorgetti e ai tecnici del ministero del Lavoro presenti altro non era che la versione della norma riscritta a Palazzo Chigi. E quando Giuseppe Conte, facendo buon viso a cattivo gioco, ieri ha esultato, l’ha fatto sapendo che il risultato era ben poca cosa rispetto alle promesse. La misura della delusione delle aspettative alimentate per mesi dal M5s e da un pezzo del Pd sta del resto nelle parole di Francesca Re David, segretaria della Fiom, che a metà pomeriggio, poche ore dopo il post ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 17 dicembre 2021) La mediazione politica è stata raggiunta giovedì sera, a Via XX Settembre. Ma più che altro s’è trattato di scendere a patti con la realtà. Perché in fondo tutti sapevano che i tonitruanti annunci di sanzioni contro le imprese pronte a delocalizzare erano velleitari. E quindi quella che Danieleha mostrato a Giancarloe ai tecnici del ministero del Lavoro presenti altro non era che la versione della norma riscritta a. E quando Giuseppe Conte, facendo buon viso a cattivo gioco, ieri ha esultato, l’ha fatto sapendo che il risultato era ben poca cosa rispetto alle promesse. La misura della delusione delle aspettative alimentate per mesi dal M5s e da un pezzo del Pd sta del resto nelle parole di Francesca Re David, segretaria della Fiom, che a metà pomeriggio, poche ore dopo il post ...

Advertising

fisco24_info : Il Pd 'incassa' l'intesa sulle delocalizzazioni ma dem cauti: AGI - Un emendamento alla legge di Bilancio: è questo… - direpuntoit : Il #Governo trova un accordo sulle norme contro le #delocalizzazioni. Ma @NFratoianni e la @fiomnet sono critici: '… - radiopopmilano : ?? #17dicembre 2021 ?? ?? Arriva l’emendamento sulle delocalizzazioni ?? Draghi come Ciampi? Lo diranno i salari ??… - VirginiaTirabo1 : All’Italia, inserita in un’economia globalizzata, non servono regole severe sulle delocalizzazioni, ma solo semplif… - peppeprovenzano : RT @agora_dem: 'La #crescita deve essere raggiunta con più #giustiziasociale, dialogando con chi lavora. È il tempo di ricostruire un dialo… -