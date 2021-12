Servizio Civile Universale, opportunità per 148 giovani in FVG (Di venerdì 17 dicembre 2021) Servizio Civile Universale un anno che ti cambia la vita! Vuoi capire come spendere la tua vita? Vuoi dedicare il tuo tempo agli altri? Se hai dai 18 ai 28 anni, e cerchi una risposta a queste domande, ecco una occasione per te! Il Servizio Civile Universale è una esperienza che può fare al caso tuo. CON CHI? Con Don Bosco! I Salesiani e le Figlie di Maria Ausiliatrice del Triveneto, che da sempre si occupano di educazione dei giovani, hanno pubblicato 8 progetti, per un totale di 132 posti in 37 diverse sedi tra Veneto e Friuli. CANDIDATURA E SCADENZE Il Servizio Civile dura 12 mesi e si svolgerà tra il 2022 e il 2023. Ciascun progetto prevede il raggiungimento di 1145 ore. Avrai tempo fino al 26 gennaio ... Leggi su udine20 (Di venerdì 17 dicembre 2021)un anno che ti cambia la vita! Vuoi capire come spendere la tua vita? Vuoi dedicare il tuo tempo agli altri? Se hai dai 18 ai 28 anni, e cerchi una risposta a queste domande, ecco una occasione per te! Ilè una esperienza che può fare al caso tuo. CON CHI? Con Don Bosco! I Salesiani e le Figlie di Maria Ausiliatrice del Triveneto, che da sempre si occupano di educazione dei, hanno pubblicato 8 progetti, per un totale di 132 posti in 37 diverse sedi tra Veneto e Friuli. CANDIDATURA E SCADENZE Ildura 12 mesi e si svolgerà tra il 2022 e il 2023. Ciascun progetto prevede il raggiungimento di 1145 ore. Avrai tempo fino al 26 gennaio ...

