Sci alpino | Dominik Paris | “Sciata che dà fiducia | ma non sono ancora al top | manca l’ultimo step”

Dominik Paris ha compiuto un passo in avanti rispetto alle ultime uscite e ha conquistato un buon sesto posto nel superG della Val Gardena, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino. L'altoatesino, sceso col pettorale numero 18, ha commesso un paio di sbavature sulla sempre esigente pista Saslong, chiudendo a sei centesimi dal quinto posto e a 53 centesimi dall'ultimo gradino del podio occupato dall'austriaco Vincent Kriechmayr. L'azzurro, che domani cercherà il colpaccio in discesa libera (su un pendio da lui mai tanto amato), ha analizzato la sua prestazione ai microfoni della Rai: "Risultato accettabile sicuramente, ultimamente ho fatto un po' di fatica. sono riuscito a sciare bene, ho avuto buone sensazioni e una Sciata che dà fiducia.

