Salvini | «Draghi deve restare a Palazzo Chigi Io mi sforzo di stare con il Pd e lui se ne va?»

Advertising

repubblica : Quirinale, Salvini: 'Io faccio lo sforzo di stare con il Pd e Draghi se ne va? Resti premier' - Giorgiolaporta : Votate in questo #sondaggio il personaggio politico del 2021. Ci sono i 10 principali protagonisti politici, da… - Italia_Notizie : Quirinale, Salvini blinda Draghi premier: “Io faccio lo sforzo di stare col Pd e lui se ne va?”. E su Berlusconi: “… - ilvocio : Annarita Pagani @AnnaritaPagani #17dicembre #ilvocio #Salvini #Draghi #umido #rifiutoorganico - edavid57edavid : RT @repubblica: Quirinale, Salvini: 'Io faccio lo sforzo di stare con il Pd e Draghi se ne va? Resti premier' -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini Draghi

'Non volete Berlusconi? E allora'... E come fa a dire di no?'. E c'è un motivo se Matteo, prima propone Silvio, poi auspica, con una certa ruvidezza, che 'resti premier' poi una ...Arriva un'importante presa di posizione di Matteo, che potrebbe finire per cambiare le carte del gioco in vista della partita per il ... mettendo da parte il nome di Marioche - a suo ...Matteo Salvini a tutto tondo dopo l’udienza sul caso Open Arms a Palermo. Mentre le prossime udienze sono state fissate per il 21 gennaio, il 4 ...Il settimanale scrive: "Con Mario Draghi, l'Italia ha acquisito un primo ministro competente, rispettato internazionalmente. Per una volta un'ampia maggioranza dei suoi politici ha sepolto le differen ...