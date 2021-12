Roma, donna colpita con bastone e sfregiata con acido (Di venerdì 17 dicembre 2021) Una donna romena di 38 anni è stata aggredita questa mattina con un bastone e sfregiata con l’acido nella periferia est di Roma. Soccorsa dal 118, la donna è stata trasportata in gravi condizioni al Policlinico Umberto I. Sul caso indaga la squadra mobile e il commissariato di San Basilio. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 17 dicembre 2021) Unaromena di 38 anni è stata aggredita questa mattina con uncon l’nella periferia est di. Soccorsa dal 118, laè stata trasportata in gravi condizioni al Policlinico Umberto I. Sul caso indaga la squadra mobile e il commissariato di San Basilio. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

Agenzia_Ansa : Una donna è stata aggredita con una bastonata e sfregiata con l'acido in strada alla periferia di Roma. #ANSA - LauraGaravini : Vicina alla donna colpita con l'#acido a Roma e a tutte le #donne ancora oggi vittime di #violenza.Necessario un ca… - SkyTG24 : #Roma, donna aggredita e sfregiata con l'acido: è gravissima - erporomarchese : RT @Adnkronos: Soccorsa dal 118, la 38enne è stata trasportata in gravi condizioni in ospedale. #Roma #ultimora - Adnkronos : Soccorsa dal 118, la 38enne è stata trasportata in gravi condizioni in ospedale. #Roma #ultimora -