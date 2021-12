Quirinale | si inasprisce la corsa per scegliere il successore di Mattarella Salvini | “Draghi resti premier”

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 18 dicembre 2021) Entra nel vivo la battaglia per il, che a differenza di quanto auspicato da Sergio, cioè che si proceda con la sua successione nel modo più istituzionalmente equilibrato possibile, si preannuncia già ora una confusionariaal conteggio dei voti. L’incognita più grande rimane Mario, attuale inquilino di Palazzo Chigi che non ha mai disdegnato ufficialmente la prospettiva del trasloco sul Colle più alto. Il pressing dei partiti inizia a farsi sentire, con Matteoche apre le danze e boccia la prospettiva di unquirinalizio., la successione disotto attaccoo non? Questo il dilemma con cui stanno facendo i ...