Pro Loco Tarquinia e Aipd Viterbo insieme per un Natale solidale

(Di venerdì 17 dicembre 2021)– Pro(Associazione italiana persone down)uniscono le forze per un. Lo faranno il 18 dicembre, dalle ore 10 alle ore 12,30, al civico 19 di via Giuseppe Garibaldi, nel centro storico della città etrusca, attraverso un bacchetto pieno di tante idee regalo realizzate con materiali riciclati. “Con un piccolo gesto di solidarietà, sarà possibile contribuire alla raccolta fondi dell’, per potenziarne servizi e attività sul territorio viterbese – spiegano i volontari della Pro-. L’ha come obiettivo la promozione dell’inclusione lavorativa e sociale dei ragazzi e degli adulti con sindrome di down. Invitiamo i cittadini ...

