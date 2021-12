Playoff scudetto, torna l’idea: Gravina rilancia la proposta (Di venerdì 17 dicembre 2021) Gabriele Gravina, presidente della FIGC, a margine della presentazione della Supercoppa femminile è tornato a parlare di Playoff e playout, argomento da lui largamente caldeggiato nelle ultime stagioni. “Non bisogna assolutamente avere paura di dare al calcio una veste innovativa. È un errore che, anche in altri campi, si sta commettendo. FOTO: Getty – Gravina Playoff Serie A Calcio femminile? È una sorta di laboratorio: stiamo toccando con mano questi nuovi format (riferito al nuovo sistema studiato per Supercoppa Femminile, ossia quello delle Final Four, ndr). È fondamentale pensare a formule innovative: per me l’idea di un Playoff a chiudere la stagione ordinaria è tra le cose più belle che si possano offrire“. Leggi su spazionapoli (Di venerdì 17 dicembre 2021) Gabriele, presidente della FIGC, a margine della presentazione della Supercoppa femminile èto a parlare die playout, argomento da lui largamente caldeggiato nelle ultime stagioni. “Non bisogna assolutamente avere paura di dare al calcio una veste innovativa. È un errore che, anche in altri campi, si sta commettendo. FOTO: Getty –Serie A Calcio femminile? È una sorta di laboratorio: stiamo toccando con mano questi nuovi format (riferito al nuovo sistema studiato per Supercoppa Femminile, ossia quello delle Final Four, ndr). È fondamentale pensare a formule innovative: per medi una chiudere la stagione ordinaria è tra le cose più belle che si possano offrire“.

