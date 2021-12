Open Arms, il fondatore Camps: “Processo a Salvini? Contento se si farà giustizia. Salviamo vite in mare, non è una questione politica” (Di venerdì 17 dicembre 2021) “La linea di Open Arms è sempre stata quella di proteggere le vite in mare, soprattutto quella delle persone più vulnerabili, perché previsto dai trattati internazionali. Ma se questo lo interpretiamo come una questione politica, confondiamo l’opinione pubblica”. Sono le parole di Oscar Camps, fondatore e portavoce dell’ong spagnola Open Arms, intervistato dal Fattoquotidiano.it durante la missione 88 nel mar Mediterraneo. A sei anni dall’inizio dell’attività di soccorso in mare, Camps è sempre a bordo a dirigere in prima persona gli interventi di aiuto ai migranti. È lui, ancora oggi, insieme al comandante della nave e ai volontari, ad ascoltare le comunicazioni radio e guidare il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 17 dicembre 2021) “La linea diè sempre stata quella di proteggere lein, soprattutto quella delle persone più vulnerabili, perché previsto dai trattati internazionali. Ma se questo lo interpretiamo come una, confondiamo l’opinione pubblica”. Sono le parole di Oscare portavoce dell’ong spagnola, intervistato dal Fattoquotidiano.it durante la missione 88 nel mar Mediterraneo. A sei anni dall’inizio dell’attività di soccorso inè sempre a bordo a dirigere in prima persona gli interventi di aiuto ai migranti. È lui, ancora oggi, insieme al comandante della nave e ai volontari, ad ascoltare le comunicazioni radio e guidare il ...

