Manita dell'Inter, la Salernitana non c'è: i nerazzurri mettono la quinta (Di venerdì 17 dicembre 2021) quinta vittoria consecutiva per l'Inter, la partita della 18esima giornata del campionato di Serie A contro la Salernitana si è conclusa con il dominio dei nerazzurri. E' un momento difficile per la squadra di Colantuono, il futuro del club è sempre più incerto. I nerazzurri, invece, volano e sono i principali candidati per lo scudetto. L'Inter mette la gara in ghiaccio già nel primo tempo con i gol di Perisic e Dumfries. Nel secondo tempo è Sanchez in contropiede a chiudere definitivamente i conti. Finisce con un netto 0-5, in gol anche Lautaro e Gagliardini. La squadra di Inzaghi sale a quota 43 punti e si confermerà in testa anche al termine della giornata. Salernitana ferma a 8 punti, all'ultimo posto. L'articolo CalcioWeb.

