LIVE Sci alpino, SuperG Val Gardena 2021 in DIRETTA: Kilde al comando, 6° Dominik Paris (Di venerdì 17 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DEL SuperG DI OGGI LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA PROVA DELLA DISCESA FEMMINILE DI VAL D’ISERE ALLE 10.30 12.34 I prossimi azzurri in gara avranno i seguenti pettorali: 32 Guglielmo Bosca, 39 Emanuele Buzzi, 45 Matteo Franzoso, 50 Matteo Marsaglia. 12.33 Lo svizzero Justin Murisier è 21° a 2?01. 12.32 Il francese Clarey è 11° a 1?20. 12.31 La gara è ancora aperta, perché la pista si sta velocizzando ed il sole la illumina in sempre più tratti. 12.30 Stupisce lo svizzero Stefan Rogentin che si prende la quinta posizione e fa scivolare indietro Dominik Paris per soli 6 centesimi. 12.29 Nessun rimpianto per Paris, i primi tre erano oggettivamente di un altro pianeta. Vedremo se l’azzurro ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELDI OGGI LADELLA SECONDA PROVA DELLA DISCESA FEMMINILE DI VAL D’ISERE ALLE 10.30 12.34 I prossimi azzurri in gara avranno i seguenti pettorali: 32 Guglielmo Bosca, 39 Emanuele Buzzi, 45 Matteo Franzoso, 50 Matteo Marsaglia. 12.33 Lo svizzero Justin Murisier è 21° a 2?01. 12.32 Il francese Clarey è 11° a 1?20. 12.31 La gara è ancora aperta, perché la pista si sta velocizzando ed il sole la illumina in sempre più tratti. 12.30 Stupisce lo svizzero Stefan Rogentin che si prende la quinta posizione e fa scivolare indietroper soli 6 centesimi. 12.29 Nessun rimpianto per, i primi tre erano oggettivamente di un altro pianeta. Vedremo se l’azzurro ...

