LIVE Biathlon, 10 km Sprint Le Grand-Bornand in DIRETTA: Johannes Boe momentaneamente in testa, Bormolini trova lo zero al poligono (Di venerdì 17 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.10 Bormolini 13° dopo 8,2 km. L’azzurro va a caccia del miglior risultato della carriera. 15.09 La classifica provvisoria vede Johannes Boe in testa, secondo il russo Latypov, terzo il norvegese Andersen, quarto il francese Fillon Maillet e quinto il norvegese Laegreid. 15.08 Laegreid perde tantissimo nell’ultimo giro. Il norvegese finisce in quinta posizione (+24.5) appena davanti al bielorusso Smolski. Aumentano dunque le chance di podio di Andersen. 15.06 Chiude terzo il norvegese Andersen a 18”2 dalla vetta. 15.04 Bormolini trova LO zero ANCHE IN PIEDI! Grande prova dell’azzurro al poligono. 12° tempo a 44” da Johannes Boe. 15.03 Niente da fare per ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.1013° dopo 8,2 km. L’azzurro va a caccia del miglior risultato della carriera. 15.09 La classifica provvisoria vedeBoe in, secondo il russo Latypov, terzo il norvegese Andersen, quarto il francese Fillon Maillet e quinto il norvegese Laegreid. 15.08 Laegreid perde tantissimo nell’ultimo giro. Il norvegese finisce in quinta posizione (+24.5) appena davanti al bielorusso Smolski. Aumentano dunque le chance di podio di Andersen. 15.06 Chiude terzo il norvegese Andersen a 18”2 dalla vetta. 15.04LOANCHE IN PIEDI!e prova dell’azzurro al. 12° tempo a 44” daBoe. 15.03 Niente da fare per ...

