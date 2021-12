Identificato il Falso Ginecologo | Terrorizzava numerose donne con diagnosi di gravi infezioni

(Di venerdì 17 dicembre 2021)ilnumerosissimecondia oltre 500oltre 400 le vittime colpite La Polizia di Stato, ha eseguito su delega della Procura della Repubblica di Taranto, una perquisizione domiciliare nei confronti di un quarantenne per il reato di violenza sessuale, sequestrando diversi smartphone, supporti di memoria

Oltre 400 le vittime. È statodalla Polizia di Stato La Polizia di Stato, ha eseguito su delega della Procura della Repubblica di Taranto, una perquisizione domiciliare nei confronti di un quarantenne per il reato di ...Ilginecologo, secondo l'accusa, faceva capire telefonicamente alle sue interlocutrici di ... Il 40enne è statoattraverso l'analisi dei dati telefonici e telematici, gli accertamenti ...Avrebbe circuito e terrorizzato oltre 400 donne convincendole a sottoporsi a false visite ginecologiche on line. La procura di Taranto ha disposto una perquisizione nei confronti di un 40enne accusato ...Individuato il falso ginecologo che molestava le donne al telefono. Sarebbero almeno 400 donne in tutta Italia le vittime del 40enne. L’uomo comunicava alle ragazze false informazioni sul loro stato d ...