Google scrive ai dipendenti: «Vaccinatevi o sarete licenziati» (Di venerdì 17 dicembre 2021) Dopo aver stabilito di voler pagare meno chi lavora in smart working «fuori città», Google ha scelto il pugno di ferro per i dipendenti non vaccinati: chi non dimostrerà di essersi vaccinato entro il 18 gennaio potrebbe essere sospeso e, poi, licenziato. Secondo una nota interna ottenuta dalla CNBC, l'azienda di Mountain View avrebbe chiesto ai propri collaboratori di comunicare il proprio stato vaccinale entro il 3 dicembre, inviando una copia dell'avvenuta somministrazione, salvo casi di esenzione. Dopodiché, Big G ha iniziato a passare in rassegna chi non era in regola o chi si è visto respingere la richiesta di esenzione dal medico intimandoli a vaccinarsi entro il 18 gennaio, pena la sospensione. Durante questo periodo, il lavoratore avrà 30 giorni per fare il vaccino e ricevere comunque lo stipendio, altrimenti scatteranno altri 6 mesi di ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 17 dicembre 2021) Dopo aver stabilito di voler pagare meno chi lavora in smart working «fuori città»,ha scelto il pugno di ferro per inon vaccinati: chi non dimostrerà di essersi vaccinato entro il 18 gennaio potrebbe essere sospeso e, poi, licenziato. Secondo una nota interna ottenuta dalla CNBC, l'azienda di Mountain View avrebbe chiesto ai propri collaboratori di comunicare il proprio stato vaccinale entro il 3 dicembre, inviando una copia dell'avvenuta somministrazione, salvo casi di esenzione. Dopodiché, Big G ha iniziato a passare in rassegna chi non era in regola o chi si è visto respingere la richiesta di esenzione dal medico intimandoli a vaccinarsi entro il 18 gennaio, pena la sospensione. Durante questo periodo, il lavoratore avrà 30 giorni per fare il vaccino e ricevere comunque lo stipendio, altrimenti scatteranno altri 6 mesi di ...

Advertising

MovArturoIstria : @MadameA02 Ma pure Google che scrive 'festivita' stagionali 2021'. Lo scorso anno c'era un normale 'Natale 2020'. - Giulio826775661 : Vorrei chiedere a Google chi e’ il fenomeno che scrive articoli “Benessere e salute”. Considero questo scribacchino… - RevengeEmi : RT @AlessiaBlack01: Cazzullo del corriere della sera insulta chi gli scrive giusto perchè è un no vax cliccare sul linc x il video https://… - TinaFicara : RT @MastriTina: L'assistente vocale di Google che si attiva e mi scrive: 'Prova a chiedere come si fa il tiramisù'. Non ho ancora capito se… - supremapcy : E se vi state chiedendo se ho cercato su Google come si scrive timothée chalamet ci avete azzeccato in pieno, perché ogni volta me lo scordo -