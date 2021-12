Figc e Fir insieme per sviluppo pratica sportiva (Di venerdì 17 dicembre 2021) La Federazione italiana gioco calcio e la Federazione italiana rugby scendono insieme in campo per promuovere la diffusione della pratica sportiva. Il protocollo d'intesa, della durata di 4 anni, che ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 17 dicembre 2021) La Federazione italiana gioco calcio e la Federazione italiana rugby scendonoin campo per promuovere la diffusione della. Il protocollo d'intesa, della durata di 4 anni, che ...

Ultime Notizie dalla rete : Figc Fir Figc e Fir insieme per sviluppo pratica sportiva In particolare, Figc e Fir lanciano l'accoppiata calcio e rugby nelle scuole, un binomio vincente per combattere la sedentarietà giovanile, la diffusione di buone pratiche in tema di corretta ...

Firma protocollo Figc e Fir, calcio e rugby insieme per lo sviluppo della pratica sportiva Fir e Figc, con la firma di questo accordo quadriennale, muovono un passo epocale, non solo nel nostro Paese , nel ricongiungimento di questi due straordinari sport - ha aggiunto il numero uno della ...

