Falso ginecologo ha obbligato oltre 400 donne a farsi visitare on line (Di venerdì 17 dicembre 2021) Con l'accusa di violenza sessuale la Polizia, su delega della procura di Taranto, ha effettuato una perquisizione nei confronti di un quarantenne che si spacciava per ginecologo: l'uomo avrebbe contattato e terrorizzato oltre 400 donne inducendole a compiere visite ginecologiche on line. Il Falso ginecologo, secondo l'accusa, faceva capire telefonicamente alle sue interlocutrici di essere a conoscenza di esami clinici effettuati in diverse strutture sanitarie in tutta Italia e diceva che probabilmente erano affette da infezioni vaginali gravi. Durante la perquisizione sono stati sequestrati smartphone, supporti di memoria e schede sim. Con le indagini, condotte dal Servizio Polizia Postale e dalla Postale di Bari e Taranto, gli investigatori sono risaliti all'uomo attraverso l'analisi ...

