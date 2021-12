Domenica In | Mara Venier cambia idea | ci sarà LUI al suo fianco

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Grandi novità in arrivo per il famoso programma condotto da. Ilmento potrebbe essere imminente, ecco i dettagli Secondo alcune indiscrezioni,pare che stia pensando a… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

Raiofficialnews : ?? #FestaDiNatale - Una serata per @Telethonitalia, domenica #12dicembre alle 20.35 su @RaiUno e @RaiPlay con Mara V… - vitocaputo01 : RT @Cinguetterai: La canzone di Achille Lauro si chiama “Domenica” ed è un chiaro omaggio alla sua fan numero uno: Mara Venier #DomenicaIn… - zazoomblog : Mara Venier sapete quanto guadagna la conduttrice di “Domenica In”? Una cifra mostruosa - #Venier #sapete #quanto… - AsrGiammi : RT @Cinguetterai: La canzone di Achille Lauro si chiama “Domenica” ed è un chiaro omaggio alla sua fan numero uno: Mara Venier #DomenicaIn… - Lofacciodoma : RT @Cinguetterai: La canzone di Achille Lauro si chiama “Domenica” ed è un chiaro omaggio alla sua fan numero uno: Mara Venier #DomenicaIn… -

Ultime Notizie dalla rete : Domenica Mara

Aria di cambiamenti su Rai 1. AIn potrebbe infatti arrivare Alvise Rigo . Dopo l'esperienza a Ballando con le Stelle , il modello nonché ex giocatore di rugby, potrebbe affiancareVenier. A svelarlo un retroscena del ...LANCIANO "19 dicembre si conclude in bellezza la terza edizione della stagione musicale " Crescendo. ... sarà coronata dai contributi " tramite videomessaggio " diCarfagna, Ministro per ...La conduttrice Mara Venier e una triste dichiarazione durante la diretta di Domenica In. Ecco cosa è stato detto.La bella conduttrice Mara Venier potrebbe essere la testimone di un vero amore: il protagonista di questa vicenda sarebbe il giovane Matano.