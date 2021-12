Conservatori sconfitti alle suppletive | ora Johnson rischia grosso

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Conservatori sconfitti

il Giornale

La candidata liberaldemocratica Helen Morgan ha vinto con il 47% dei consensi, quasi 6mila voti di vantaggio sull'esponente dei, un dato inequivocabile che rischia di spostare gli ...... Milano, Bari, Palermo e Cagliari ha scatenatoe reazionari di ogni risma. "Non si ... dove gran parte deglidalla globalizzazione alimentano l'astensionismo o votano le forze ...La candidata liberaldemocratica Helen Morgan ha vinto con il 47% dei consensi in Gran Bretagna, quasi 6mila voti di vantaggio sull’avversario ...Sconfitta schiacciante per i conservatori del premier britannico Boris Johnson alle elezioni suppletive in un collegio elettorale mai perso in precedenza, un risultato che solleva seri interrogativi s ...