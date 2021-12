Bianchi | “Istruzione è uno dei valori portanti per una società equa e solidale”

(Di venerdì 17 dicembre 2021) L’importanza di “condividere, discutere e insieme trovare nuove soluzioni per una scuola che, nonostante le difficoltà, ha già intrapreso il cammino del cambiamento”. L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Bianchi Istruzione

...decreto del ministero dell'da adottarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge. Uno stanziamento per le scuole paritarie coerente con quanto detto dal ministroalla ...Anche il ministro dell'Patrizioha confermato che nel prossimo anno verrà ampliato e stabilizzato l'organico della scuola. Il titolare di Viale Trastevere avrebbe assicurato 40mila ...Questa mattina è stata presentata alle autorità nella questura di Palermo l’installazione del “Branco”, opera contemporanea di Velasco Vitali ...L’importanza di “condividere, discutere e insieme trovare nuove soluzioni per una scuola che, nonostante le difficoltà, ha già intrapreso il cammino del cambiamento”. A sottolinearla è stato il minist ...