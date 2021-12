Atletica | presidente Coe | “Jacobs non nominato? Continui a correre | il suo tempo verrà”

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Intervistato da Repubblica, ildella World Athletics Sebastian Coe, difende la giuria che assegna il premio di atleta dell’anno: “Mi chiedete anche di, due volte campione olimpico. Non era nei nominati. Come rispondo? Il suo. Corra, faccia quello che deve fare. Ho detto all’indomani della sua vittoria che se l’era meritata, l’ho difeso dalle voci che avanzavano dubbi. Ma la giuria è libera di scegliere, senza condizionamenti”. Coe ha parole anche del doppio oro nella gara di salto in altro condiviso da Tamberi e Barshim: “Ero allo stadio, anch’io sul momento sono stato sorpreso dalla decisione di assegnarsi il primo posto. E c’erano presidenti di federazioni che dissentivano, dicendo che una gara deve avere per forza un vincitore. Ma quel gesto dentro e fuori lo sport ha scatenato molte ...

SPORTFACE.IT

