Amici, Raimondo innervosisce un alunno: "è stato uno schiaffo in faccia" (Di venerdì 17 dicembre 2021) Raimondo Todaro, ad Amici 21, è in profonda crisi con un alunno della scuola. Cosa sta succedendo? Raimondo Todaro-AltranotiziaIl ballerino professionista è diventato un punto di riferimento importante all'interno della scuola di Amici. Non mancano confronti e discussioni con gli altri colleghi e ragazzi ma è naturale poiché anche questo fa parte del talent show. In queste ultime ore, però, Raimondo Todaro ha avuto un contrasto con un alunno, in particolare, innervosendolo. Qual è il motivo di così tanto 'astio' tra i due? Ecco svelata la verità di questo profondo disaccordo. Amici, Raimondo l'ha fatto proprio arrabbiare Per l'ex di Ballando con le Stelle è un percorso professionale imprevedibile. Non è la prima ...

