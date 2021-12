A Bergamo più di un quinto della popolazione già coperto con la terza dose – I dati Comune per Comune (Di venerdì 17 dicembre 2021) Bergamo. Un quinto della popolazione bergamasca ha già ricevuto la dose booster del vaccino anti-Covid: negli ultimi sette giorni (da giovedì a giovedì) negli hub provinciali ne sono state somministrate in media oltre 9.100 al giorno, per un totale complessivo di 63.778. Dalle poco più di 170.000 che si contavano lo scorso 9 dicembre si è dunque passati a 233.866 somministrazioni complessive, pari al 21,26% della popolazione residente. Così come osservato nella prima fase della campagna vaccinale, i Comuni che insistono sul confine Est della provincia sono quelli più avanti nella vaccinazione: in un’ottica di ottimizzazione delle dosi a disposizione, nel febbraio 2021 il responsabile regionale Guido Bertolaso decise di concentrare le ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 17 dicembre 2021). Unbergamasca ha già ricevuto labooster del vaccino anti-Covid: negli ultimi sette giorni (da giovedì a giovedì) negli hub provinciali ne sono state somministrate in media oltre 9.100 al giorno, per un totale complessivo di 63.778. Dalle poco più di 170.000 che si contavano lo scorso 9 dicembre si è dunque passati a 233.866 somministrazioni complessive, pari al 21,26%residente. Così come osservato nella prima fasecampagna vaccinale, i Comuni che insistono sul confine Estprovincia sono quelli più avanti nella vaccinazione: in un’ottica di ottimizzazione delle dosi a disposizione, nel febbraio 2021 il responsabile regionale Guido Bertolaso decise di concentrare le ...

Advertising

ciclista1231 : @Drittorovescio_ @giucruciani Purtroppo se ci sono stati dei morti a Bergamo è colpa del coronavirus che nn si cono… - coerente66 : #DrittoeRovescio per quelli che credono che i 130000 morti di Bergamo erano una catastrofe mi devono spiegare tutti… - 93_lorenz : @CiprianiEnryco A Bergamo non si viveva più. Abbiamo sotterrato 3 famigliari in 2 mesi, sirene ogni minuto. Non scherziamo per favore. - Accountcancell6 : @AntifaDavide @NaniPuffo Ormai è tutto concorrenziale, ogni rete cerca di audience per introitare da pubblicità. Se… - Beatric04906159 : RT @Zelo22327952: @LukasVangelis @SiculaMente_ Camion di Bergamo, giro nelle terapie intensive, la salute è più importante della libertà, v… -

Ultime Notizie dalla rete : Bergamo più Bollettino Covid 16 dicembre: 26.109 contagi e 123 morti, positività al 3,6%. In Lombardia oltre 5 mila casi ... a i nuovi casi sono stati 2.016 di cui 811 a Milano città, a Bergamo 321, a Brescia 533, a Como ... Continua a cresce il numero dei ricoveri ospedalieri: 31 in più in area medica (1.071 totali) e 15 in ...

Covid, Ecdc: in giallo solo Sardegna, Trentino, Puglia e Molise - L'Ema autorizza due nuovi farmaci - Gb, picco di 88mila nuovi casi ... a Milano i nuovi casi sono stati 2.016 di cui 811 a Milano città, a Bergamo 321, a Brescia 533, a ... I ricoverati in terapia intensiva sfondano invece quota 100: sono infatti 106, sette in più di ...

Green pass obbligatorio sui mezzi pubblici? I no vax organizzano i ‘trasporti solidali’ su… Il Fatto Quotidiano ... a i nuovi casi sono stati 2.016 di cui 811 a Milano città, a321, a Brescia 533, a Como ... Continua a cresce il numero dei ricoveri ospedalieri: 31 inin area medica (1.071 totali) e 15 in ...... a Milano i nuovi casi sono stati 2.016 di cui 811 a Milano città, a321, a Brescia 533, a ... I ricoverati in terapia intensiva sfondano invece quota 100: sono infatti 106, sette indi ...