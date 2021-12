Zona gialla, i "trucchi" delle Regioni per evitarla: più posti nei reparti Covid a danno degli altri malati (Di venerdì 17 dicembre 2021) Mentre le Regioni si adeguano ai nuovi colori assegnati dal governo, negli ospedali si cerca di trovare un punto di equilibrio tra i ricoveri, sempre crescenti, e le risorse disponibili. La... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 17 dicembre 2021) Mentre lesi adeguano ai nuovi colori assegnati dal governo, negli ospedali si cerca di trovare un punto di equilibrio tra i ricoveri, sempre crescenti, e le risorse disponibili. La...

Advertising

GiovanniToti : Da lunedì la #Liguria sarà in zona gialla per le prossime due settimane. Un dato che ci aspettavamo vista la circol… - RegLiguria : Da lunedì 20 dicembre #Liguria in zona gialla per almeno due settimane: secondo il report di monitoraggio del Minis… - Corriere : Veneto, Liguria e Trentino passano in zona gialla da lunedì. La Lombardia rimane bianca - Papollo13 : @DrDrew13596160 @JohnAmstrong3 @eligiacpad @mp_libertas Guarda in Lombardia siamo così in crisi da rischiare la zon… - lifestyleblogit : Covid oggi Italia, contagi in salita: regioni in zona gialla da lunedì - -