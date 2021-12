Ufficiale l’OPPO Find N, il nuovo pieghevole con design compatto (Di giovedì 16 dicembre 2021) Adesso è Ufficiale il nuovo OPPO Find N, il pieghevole compatto del produttore cinese. Parliamo chiaramente di un dispositivo di fascia alta e con rapporto di forma di 18:9 nel momento in cui è ripiegato. I due schermi hanno diagonali da 5.49 pollici (esterno) e 7.1 pollici (interno), cosa che rende l’OPPO Find N decisamente interessante. Il telefono include il Serene Display, realizzato cin 12 diversi layer per assicurare una certa qualità costruttiva (l’ultimo strato è un vetro UTG con spesso da 0,03mm, e flessibile). Il pannello flessibile è un OLED LTPO da frequenza di refresh rate fino a 120Hz e risoluzione di poco superiore al FullHD. La cerniera Flexion Hinge è stata ideata con 136 differenti componenti per ridurre l’effetto piega. l’OPPO ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 16 dicembre 2021) Adesso èilOPPON, ildel produttore cinese. Parliamo chiaramente di un dispositivo di fascia alta e con rapporto di forma di 18:9 nel momento in cui è ripiegato. I due schermi hanno diagonali da 5.49 pollici (esterno) e 7.1 pollici (interno), cosa che rendeN decisamente interessante. Il telefono include il Serene Display, realizzato cin 12 diversi layer per assicurare una certa qualità costruttiva (l’ultimo strato è un vetro UTG con spesso da 0,03mm, e flessibile). Il pannello flessibile è un OLED LTPO da frequenza di refresh rate fino a 120Hz e risoluzione di poco superiore al FullHD. La cerniera Flexion Hinge è stata ideata con 136 differenti componenti per ridurre l’effetto piega....

