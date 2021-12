Soleil Sorge | la minaccia | Se entra lui io esco

(Di giovedì 16 dicembre 2021)ha scagliato una frecciatina contro un ex concorrente dell'Isola dei Famosi., la: “Selui io” su Donne Magazine.

Advertising

opinionistatv_ : #UominieDonne Martina è la nuova Sophie Soleil Anastasia sorge - antonella_sorge : Soleil sta vomitando da ieri sera, le bad4nti fake fans di @Soleil_stasi stanno godendo. Vergognatevi #solex - itciccio : Martina ha studiato all’università della vita presso Soleil Anastasia Sorge Stasi foundation. #uominiedonne - Marghefal : RAGA QUESTA È SOLEIL SORGE 2.0 LA VENDETTA! A parte tirarsela li sta sul cazzo. #UominieDonne - PasqualeMarro : #SoleilSorge: quando si è lasciata con #Jeremias, il fratello di Belen. Svelato il perché -

Ultime Notizie dalla rete : Soleil Sorge

Al Grande Fratello Vip Gianmaria Antinolfi si schiera contro la sua ex. Gianmaria Antinolfi non ha affatto gradito la telenovela a cui ha assistito durante l'ultima diretta fra la, Alex Belli e la moglie Delia Duran e ritiene chenon sia ...Alex Belli canta mentrepiange al Grande Fratello Vip 2021 Mentre Alex Belli sembra aver già dimenticato il Grande Fratello Vip 2021 avendo ripreso immediatamente possesso di quella che ...Quanto accaduto nell'ultima puntata del GF Vip, non è stato commentato solo dagli inquilini della casa più spiata d'Italia. A dire la sua, infatti, è ...Gianmaria Antinolfi sul piede di guerra al Grande Fratello Vip attacca duramente una gieffina e fa sapere che la nominerà sempre nella casa, di chi parla.