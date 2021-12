“Se lui entra, io me ne vado”: Soleil non ci sta, dice tutto in diretta (Di giovedì 16 dicembre 2021) Soleil Sorge è ancora al centro delle dinamiche del GF VIP. Parole dure e chiare, oggi, su una presunta new entry Soleil non ci sta, dice tutto chiaramente (Mediaset Infinity)Soleil Sorge è ancora al centro dei gossip e delle dinamiche che avvengono all’interno della casa più spiata d’Italia. Nonostante Alex Belli sia stato squalificato durante la puntata di lunedì scorso, scegliendo di ritornare con la moglie Delia Duran, Soleil non si è abbattuta. Questa mattina, commentando le possibili new entry che potrebbero varcare la porta rossa nella prossima puntata, Soleil ha detto alcune parole forti contro una specifica persona, che non son passate inosservate. Leggi anche >>> Gianmaria Antinolfi e lo sclero per la bottiglia di vino, Soleil lo ... Leggi su specialmag (Di giovedì 16 dicembre 2021)Sorge è ancora al centro delle dinamiche del GF VIP. Parole dure e chiare, oggi, su una presunta new entrynon ci sta,chiaramente (Mediaset Infinity)Sorge è ancora al centro dei gossip e delle dinamiche che avvengono all’interno della casa più spiata d’Italia. Nonostante Alex Belli sia stato squalificato durante la puntata di lunedì scorso, scegliendo di ritornare con la moglie Delia Duran,non si è abbattuta. Questa mattina, commentando le possibili new entry che potrebbero varcare la porta rossa nella prossima puntata,ha detto alcune parole forti contro una specifica persona, che non son passate inosservate. Leggi anche >>> Gianmaria Antinolfi e lo sclero per la bottiglia di vino,lo ...

Advertising

here4goodtimee : RT @faby6728: Miriana:povero Alex non si meritava tutto questo, Soleil è ingiusta Biagio: se tra tre mesi entra la mia fidanzata e io me n… - gfclown_g : RT @nagioia08: Sophie disintegrando grattaculo Prima son le parole, ora è l'espressione Prima è colpa di Sophie poi è lui che è scazzato e… - brekbia : RT @faby6728: Miriana:povero Alex non si meritava tutto questo, Soleil è ingiusta Biagio: se tra tre mesi entra la mia fidanzata e io me n… - Alessiaangel08 : RT @faby6728: Miriana:povero Alex non si meritava tutto questo, Soleil è ingiusta Biagio: se tra tre mesi entra la mia fidanzata e io me n… - SourceJake : RT @faby6728: Miriana:povero Alex non si meritava tutto questo, Soleil è ingiusta Biagio: se tra tre mesi entra la mia fidanzata e io me n… -