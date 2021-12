Roma. Liceo Seneca in rivolta: “Piove nelle classi, i bagni sono inagibili e siamo al freddo” (Di giovedì 16 dicembre 2021) Roma – “Seneca in rivolta”. Hanno protestato per tre giorni “armati” di striscioni gli studenti del Liceo Seneca di Roma che raccoglie l’indirizzo scientifico, classico e linguistico. Nella sede principale di via Francesco Albergotti i giovani hanno manifestato fuori dai cancelli contro “una situazione di disagio che va avanti da troppo tempo” e non solo per la sede centrale, anche per la sede di via Ettore Stampini. E sono diversi i problemi che gli studenti con questa manifestazione pacifica hanno voluto evidenziare. “Il malfunzionamento dei riscaldamenti che ci costringono in classe con felpe e giubbotti, ma anche bagni inagibili e pioggia in alcune classi, oltre ad altri problemi strutturali”, come ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 16 dicembre 2021)– “in”. Hanno protestato per tre giorni “armati” di striscioni gli studenti deldiche raccoglie l’indirizzo scientifico,co e linguistico. Nella sede principale di via Francesco Albergotti i giovani hanno manifestato fuori dai cancelli contro “una situazione di disagio che va avanti da troppo tempo” e non solo per la sede centrale, anche per la sede di via Ettore Stampini. Ediversi i problemi che gli studenti con questa manifestazione pacifica hanno voluto evidenziare. “Il malfunzionamento dei riscaldamenti che ci costringono in classe con felpe e giubbotti, ma anchee pioggia in alcune, oltre ad altri problemi strutturali”, come ...

Advertising

ilfaroonline : Roma. Liceo Seneca in rivolta: “Piove nelle classi, i bagni sono inagibili e siamo al freddo” - SocialCami_ : RT @CorriereUniv: Primo giorno per l'#obbligovaccinale a #scuola: siamo andati al liceo 'Isacco Newton' di #Roma per vedere come sono andat… - Roma_H_24 : Liceo Giulio Cesare occupato, gli studenti: 'Ultima spiaggia per essere ascoltati. Organizzati corsi e attività di… - IdeeAzione : RT @kulturaeuropa: Ascolta 'CORRISPONDENZA DAL LICEO GIULIO CESARE DI ROMA OCCUPATO' di RADIO KULTURAEUROPA via #spreaker - GaIadhrim : @Matt1Mouse Questa se stava in un normale liceo di Roma veniva bullizzata -