Quando il cronista Tondelli scriveva con gli occhi e in tempo reale (Di giovedì 16 dicembre 2021) Qualcuno, come i padri e i nonni in altre epoche, era stato chiamato al servizio militare lontano da casa, nei primi anni Ottanta, senza capire perché. Qualcuno allora era Giovanotto Mondano Meccanico, videoartista raggelato dalla luce dei faretti: sfogliava i fumetti di Igort, andava alle feste del mercoledì sera e a teatro Quando c’erano i Magazzini Criminali. Chi, boccalone del riflusso, precipitava fuori corso leggendo ogni mese la rubrica Culture Club dentro Rockstar. Qualcun altro era libertino, flâneur dei rapporti a rischio nell’Italia contornata dal temuto alone viola. I giovani scrittori under 25, come Culicchia e Romagnoli, a cavallo delle decadi di scarto, prima del pulp. E la fauna degli aspiranti giornalisti, cresciuti nell’esempio di Marco Bauer, poi dispersi dentro i blog o a fatica nelle redazioni. Per tutti loro, Vicky Tondelli – Pier ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 16 dicembre 2021) Qualcuno, come i padri e i nonni in altre epoche, era stato chiamato al servizio militare lontano da casa, nei primi anni Ottanta, senza capire perché. Qualcuno allora era Giovanotto Mondano Meccanico, videoartista raggelato dalla luce dei faretti: sfogliava i fumetti di Igort, andava alle feste del mercoledì sera e a teatroc’erano i Magazzini Criminali. Chi, boccalone del riflusso, precipitava fuori corso leggendo ogni mese la rubrica Culture Club dentro Rockstar. Qualcun altro era libertino, flâneur dei rapporti a rischio nell’Italia contornata dal temuto alone viola. I giovani scrittori under 25, come Culicchia e Romagnoli, a cavallo delle decadi di scarto, prima del pulp. E la fauna degli aspiranti giornalisti, cresciuti nell’esempio di Marco Bauer, poi dispersi dentro i blog o a fatica nelle redazioni. Per tutti loro, Vicky– Pier ...

Advertising

LUZrossonero : Voglio bene a Carlo Pellegatti grande Milanista, ma quando inizia a parlare di mercato del MILAN fa solo danni. Vor… - MarzioMorandi : @campagnandrea33 Si però quando un bravo cronista s fa prendere dall'euforia del parlare diventa eccessivo. Poi ult… - cristinamacca : @ParcodiGiacomo Peccato non riesca a leggere tutto, ma la penso come te, Giacomo. Immagino anche tu come me: quando… -

Ultime Notizie dalla rete : Quando cronista I pompieri vanno troppo forte A chi può venire in mente di fermare un'autopompa dei vigili del fuoco perché va troppo veloce? A un tedesco amante dell'ordine, secondo i vecchi pregiudizi. Quando ero un cronista alle prime armi a Torino, tutti i giornali avevano una rubrica dedicata ai piccoli fatti di vita quotidiana, intitolata con qualche variante Un giorno in pretura. Fu uno dei ...

Macron verso il vaccino obbligatorio: 'Del tutto possibile' ... ha aggiunto Macron che, al cronista che gli domanda se si tratti di un riferimento ai disordini ... ha detto ancora Macron, 'un parlamentare non è l'equivalente di un manifestante quando si tratta di ...

Quando il cronista Tondelli scriveva con gli occhi e in tempo reale Il Foglio I pompieri vanno troppo forte A chi può venire in mente di fermare un'autopompa dei vigili del fuoco perché va troppo veloce? A un tedesco amante dell'ordine, secondo i vecchi pregiudizi. Quando ero un cronista alle prime armi a T ...

Addio a Riccardo Ehrman, il cronista che nell’89 fece cadere il muro di Berlino Noto al mondo come l'uomo che fece cadere il Muro di Berlino, è morto oggi a Madrid a 92 anni Riccardo Ehrman.

A chi può venire in mente di fermare un'autopompa dei vigili del fuoco perché va troppo veloce? A un tedesco amante dell'ordine, secondo i vecchi pregiudizi.ero unalle prime armi a Torino, tutti i giornali avevano una rubrica dedicata ai piccoli fatti di vita quotidiana, intitolata con qualche variante Un giorno in pretura. Fu uno dei ...... ha aggiunto Macron che, alche gli domanda se si tratti di un riferimento ai disordini ... ha detto ancora Macron, 'un parlamentare non è l'equivalente di un manifestantesi tratta di ...A chi può venire in mente di fermare un'autopompa dei vigili del fuoco perché va troppo veloce? A un tedesco amante dell'ordine, secondo i vecchi pregiudizi. Quando ero un cronista alle prime armi a T ...Noto al mondo come l'uomo che fece cadere il Muro di Berlino, è morto oggi a Madrid a 92 anni Riccardo Ehrman.