Pulcini maschi: stop all'abbattimento selettivo dal 2027

Nelle scorse settimane era stato presentato al Governo un emendamento relativo al divieto di abbattimento selettivo dei Pulcini maschi. Oggi alcune nuove direttive dell'UE, infatti, impediscono alle imprese di "disfarsi", letteralmente, degli esemplari maschili una volta nati, cosa piuttosto frequente nel settore "delle uova". E ora, stando a quello che riporta l'Ansa, anche in Italia ciò non sarà più consentito visto che quell'emendamento entrerà in vigore a partire dal 2027. Dal 2027 i Pulcini della specie "Gallus gallus domesticus" non potranno più essere abbattiti Nel corso degli anni, l'industrializzazione ha portato con sé numerosi cambiamenti. Basti pensare alla velocizzazione della produzione, all'ottimizzazione del tempo o alla selezione mirata delle ...

