Probabili formazioni Sampdoria-Venezia: diciottesima giornata Serie A 2021/2022 (Di venerdì 17 dicembre 2021) Le Probabili formazioni di Sampdoria-Venezia, match della diciottesima giornata di Serie A 2021/2022. Si gioca alle 18:00 di domenica 19 dicembre nella cornice del Ferraris. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Sampdoria – Gabbiadini e Caputo pronti ad agire al centro dell’attacco del 4-4-2 di D’Aversa. Out i lungodegenti Torregrossa e Damsgaard. Silva favorito su Verre. Venezia – Busio, Ampadu, Crnigoj pronti a centrocampo. Johnsen e Aramu pronti a supportare Henry, unica punta, favorito su Forte dopo il turno di Coppa Italia. Le Probabili ... Leggi su sportface (Di venerdì 17 dicembre 2021) Ledi, match delladi. Si gioca alle 18:00 di domenica 19 dicembre nella cornice del Ferraris. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.– Gabbiadini e Caputo pronti ad agire al centro dell’attacco del 4-4-2 di D’Aversa. Out i lungodegenti Torregrossa e Damsgaard. Silva favorito su Verre.– Busio, Ampadu, Crnigoj pronti a centrocampo. Johnsen e Aramu pronti a supportare Henry, unica punta, favorito su Forte dopo il turno di Coppa Italia. Le...

